В Киеве оценили ситуацию с энергоснабжением

Гендиректор YASNO Коваленко: Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии

Генеральный директор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко оценил ситуацию с энергоснаюжением в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Коваленко, украинская столица начала получать стабильные объемы электроэнергии, которые удалось равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

«Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно», — заявил он. Глава энергопоставляющей компании пояснил, что спрогнозировать, как поведет себя оборудование при низких температурах и увеличении потребления, довольно сложно.

Ранее замглавы городской администрации Петр Пантелеев заявил, что экстренные отключения электричества в Киеве будут продолжаться всю зиму.Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной. «В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать», — напомнил он.

