Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:54, 27 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве оценили ситуацию с энергоснабжением

Гендиректор YASNO Коваленко: Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный директор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко оценил ситуацию с энергоснаюжением в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Коваленко, украинская столица начала получать стабильные объемы электроэнергии, которые удалось равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

«Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно», — заявил он. Глава энергопоставляющей компании пояснил, что спрогнозировать, как поведет себя оборудование при низких температурах и увеличении потребления, довольно сложно.

Ранее замглавы городской администрации Петр Пантелеев заявил, что экстренные отключения электричества в Киеве будут продолжаться всю зиму.Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной. «В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать», — напомнил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
Кадыров объяснил потери ВСУ словами «простая арифметика»
В Киеве оценили ситуацию с энергоснабжением
В ЛНР отреагировали на планы Украины по мирному саммиту в ООН
Врачи предупредили об опасности процедур по коррекции фигуры
Путин провел экскурсию по Русскому музею для лидеров СНГ
Москвичи смогут сдать использованные елки в специальные пункты приема
Диетолог предупредила об опасности холодца для некоторых людей
Россия увеличила экспорт пшеничной муки
18 детей умерли от сиропа против ОРВИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.