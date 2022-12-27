В сети назвали самые обидные комплименты

В сети назвали самыми обидными комплименты со скрытой критикой

Пользователи Reddit назвали самые сомнительные и обидные комплименты. Обсуждение началось после вопроса одного из подписчиков раздела AskReddit.

В некоторых комплиментах пользователи сети увидели скрытую критику.

«Вау, ты такая смелая, что надела это, хотела бы я иметь твою уверенность в себе» galacticspacejunk пользователь Reddit

Многие приведенные примеры касаются стереотипа, согласно которому привлекательные люди якобы менее умны.

Мама или бабушка моей подруги постоянно говорили, что нельзя быть одновременно красивым и умным. Если вам кто-то такое скажет, скажите ему, что он сегодня очень красивый Briznar пользователь Reddit

«Ты умнее, чем кажешься»

zoqfotpik пользователь Reddit

Кроме того, комментаторов обижает, когда хвалят, казалось бы, обычные вещи — например, любовь к чтению.

«ТЫ читаешь?!» G0Huskies пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили железные поводы пойти с человеком на второе свидание. Среди них назвали внимательность и неисчерпаемые темы для диалогов.