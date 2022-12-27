В сети назвали самые обидные комплименты
Пользователи Reddit назвали самые сомнительные и обидные комплименты. Обсуждение началось после вопроса одного из подписчиков раздела AskReddit.
В некоторых комплиментах пользователи сети увидели скрытую критику.
«Вау, ты такая смелая, что надела это, хотела бы я иметь твою уверенность в себе»
Многие приведенные примеры касаются стереотипа, согласно которому привлекательные люди якобы менее умны.
Мама или бабушка моей подруги постоянно говорили, что нельзя быть одновременно красивым и умным. Если вам кто-то такое скажет, скажите ему, что он сегодня очень красивый
«Ты умнее, чем кажешься»
Кроме того, комментаторов обижает, когда хвалят, казалось бы, обычные вещи — например, любовь к чтению.
«ТЫ читаешь?!»
Ранее пользователи форума Reddit перечислили железные поводы пойти с человеком на второе свидание. Среди них назвали внимательность и неисчерпаемые темы для диалогов.