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13:37, 27 декабря 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение 27 декабря

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение на полуострове 27 декабря из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории полуострова днем 27 декабря ожидаются дожди с резкими порывами ветра. «Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, днем местами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в подобных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма, вызванных нарушением работы транспорта и жизнедеятельности населения на участках локальных оползней и обвалов.

Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; затруднениями в работе всех видов транспорта; повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач.

Ранее российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила еще один поезд по маршруту Москва — Симферополь. Уточняется, что состав будет курсировать в Крым из Москвы с 12 декабря до середины марта 2023 года.

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Валентина Процкова
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