В России запустят еще один дополнительный поезд в Крым

«Гранд Сервис Экспресс» запустит дополнительный поезд из Москвы в Симферополь с 12 декабря

Российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще одного поезда по маршруту Москва — Симферополь с 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Дополнительный состав будет курсировать в Крым из Москвы до середины марта 2023 года. При этом график движения будет отличаться в зависимости от даты отправления. Билеты россияне могут приобрести в кассах и на сайте перевозчика со 2 декабря.

«В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов, — говорится в сообщении. — Для удобства пассажиров в разные даты поезда будут курсировать под разными номерами». Время в пути из Москвы в Симферополь — около 36 часов, в обратном направлении поездка будет дольше — 38 часов.

Ранее о планах по запуску более тысячи дополнительных пассажирских поездов в России на новогодние праздники заявили представители РЖД. Так, с 23 декабря по 9 января будут запущены составы из Москвы в Санкт-Петербург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Казань, Адлер, а также из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер.

В ноябре Минтранс России заявил о планах вернуться к рассмотрению идеи запуска ускоренных поездов из Москвы на юг страны. В первую очередь обсуждается маршрут Москва — Краснодар и Москва — Адлер.