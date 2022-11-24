Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 24 ноября 2022Путешествия

В России запустят более тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники

РЖД запустит свыше тысячи дополнительных пассажирских поездов с 23 декабря по 9 января

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) собирается запустить более тысячи дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники, что почти вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

Отмечается, что дополнительные составы будут ходить по самым востребованным направлениям с 23 декабря по 9 января. В частности, речь идет о маршрутах МоскваСанкт-Петербург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Казань, Адлер; Санкт-Петербург — Москва, Ярославль, Псков, Сортавала; Ростов-на-Дону — Кисловодск, Адлер.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В РЖД подчеркнули, что в общей сложности в эти даты будет обеспечено примерно 4,5 миллиона дополнительных мест. Билеты поступают в продажу по мере назначения поездов.

В компании напомнили россиянам, что отправиться в путешествие на праздники можно и на специальных туристических поездах, в том числе к горнолыжным курортам на «Лыжных стрелах» (Москва — Апатиты и Ростов-на-Дону — Роза Хутор), в Великий Устюг к Деду Морозу на поездах «Мороз-экспресс», «Зимняя сказка», «Величие Севера», а также в круизы по регионам («В Карелию», «В Сибирь», «Серебряный маршрут»).

Ранее россиянам назвали наиболее бюджетные направления для новогоднего отдыха в России. По словам доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Романа Гареева, это Нижний Новгород и Вологда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон об ЛГБТ-пропаганде
Российские военнопленные рассказали об условиях содержания на Украине
Горящее в российском регионе административное здание показали на видео
В России решили не писать на бутылках «Алкоголь Вам враг!»
Трехлетний ребенок сгорел заживо в российской квартире
Игрок сборной Камеруна обратился к российским футболистам во время ЧМ в Катаре
Бывший член Black Star рассказал об упущенной возможности купить жилье в Москве
В ЕС назвали подарком Путину отсутствие извинений Киева перед Варшавой
Жена шеф-повара Константина Ивлева показала фигуру после родов
Франция отказала в визах россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.