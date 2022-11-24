В России запустят более тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники

РЖД запустит свыше тысячи дополнительных пассажирских поездов с 23 декабря по 9 января

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) собирается запустить более тысячи дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники, что почти вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

Отмечается, что дополнительные составы будут ходить по самым востребованным направлениям с 23 декабря по 9 января. В частности, речь идет о маршрутах Москва — Санкт-Петербург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Казань, Адлер; Санкт-Петербург — Москва, Ярославль, Псков, Сортавала; Ростов-на-Дону — Кисловодск, Адлер.

В РЖД подчеркнули, что в общей сложности в эти даты будет обеспечено примерно 4,5 миллиона дополнительных мест. Билеты поступают в продажу по мере назначения поездов.

В компании напомнили россиянам, что отправиться в путешествие на праздники можно и на специальных туристических поездах, в том числе к горнолыжным курортам на «Лыжных стрелах» (Москва — Апатиты и Ростов-на-Дону — Роза Хутор), в Великий Устюг к Деду Морозу на поездах «Мороз-экспресс», «Зимняя сказка», «Величие Севера», а также в круизы по регионам («В Карелию», «В Сибирь», «Серебряный маршрут»).

Ранее россиянам назвали наиболее бюджетные направления для новогоднего отдыха в России. По словам доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Романа Гареева, это Нижний Новгород и Вологда.

