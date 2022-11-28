В России рассмотрят идею запуска ускоренных поездов из Москвы на юг

Минтранс рассмотрит идею запуска ускоренных поездов из Москвы в Казань и на юг России

Минтранс России пообещал вернуться к рассмотрению идеи запуска ускоренных поездов из Москвы в Казань и на юг страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы ведомства Валентина Иванова.

Отвечая на вопрос журналиста о планах по расширению высокоскоростного железнодорожного сообщения, спикер заявил, что такой вопрос рассматривается. Иванов добавил, что в первую очередь обсуждается маршрут Москва — Санкт-Петербург, а также участки Москва, Владимир и Казань.

Кроме того, замглавы Минтранса отметил, что рассмотрят и возможность создания ускоренного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.

Ранее в ноябре в РЖД сообщили, что компания запустит более тысячи дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники. Составы будут ходить по самым востребованным направлениям с 23 декабря по 9 января. В РЖД подчеркнули, что в общей сложности в эти даты будет обеспечено примерно 4,5 миллиона дополнительных мест.