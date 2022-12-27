Российский врач раскрыла секреты молодости 51-летнего нестареющего Джареда Лето

Геронтолог Кудашкина: Джаред Лето остается молодым из-за медитаций, сна и других секретов

Благодаря правильному сну, регулярным медитациям и отказу от гаджетов во время занятий Джаред Лето остается молодым, заявила российский геронтолог, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина. Секреты молодости 51-летнего нестареющего актера и музыканта она раскрыла в беседе с Life.ru, опираясь на различные интервью Лето.

По словам Кудашкиной, на первое место Лето ставит занятия спортом на свежем воздухе — бег, ходьбу и катание на велосипеде. Кроме того, вокалист группы Thirty Seconds to Mars не берет с собой никаких гаджетов, когда занимается спортом на улице. Также, напомнила геронтолог, артист следит за психическим здоровьем и ежедневно медитирует, тренируя осознанность.

Врач подчеркнула, что Лето вовремя ложится спать и правильно спит. «Потому что частые переезды и большие нагрузки выдержать невозможно, если не высыпаться. Он питается зернами злаков, орехами, тренирует умеренность в еде. И Лето полностью исключил из пищи все вредное, в том числе алкоголь, не употребляет даже пиво», — добавила геронтолог, уточнив, что музыкант, к тому же, не курит.

Врач подытожила, что следование этим правилам поможет сохранить молодость надолго в девяти из десяти случаев.

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