Подозреваемым в убийстве семьи в Макеевке может грозить высшая мера наказания

Задержанным за убийство семьи в донецкой Макеевке может грозить высшая мера наказания

Подозреваемым в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной Республике (ДНР) может грозить высшая мера наказания. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

По статье об убийстве двух и более человек им может грозить высшая мера наказания. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что полицейские по горячим следам раскрыли убийство семьи в Макеевке. Все фигуранты — жители Калининского микрорайона. Они совершили убийство ради того, чтобы похитить автомобиль Skoda и ценное имущество.

О преступлении стало известно накануне ночью. Вооруженные автоматами мужчины ворвались в дом и расстреляли семью. Самому младшему из погибших был один год. Известно, что жертв они добивали выстрелами в голову.