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09:36, 27 декабря 2022Силовые структуры

Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство семьи в Макеевке

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Отмечается, что преступление было раскрыто по горячим следам. Задержанные — жители микрорайона Калининский. Они признались в убийстве и рассказали, что что мотивом стало хищение автомобиля и других ценностей.

Фигуранты уже были судимы ранее. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Им может грозить высшая мера наказания.

О преступлении стало известно накануне ночью. Уточнялось, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.

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Екатерина Власова
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