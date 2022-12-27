Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство семьи в Макеевке

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке

Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Отмечается, что преступление было раскрыто по горячим следам. Задержанные — жители микрорайона Калининский. Они признались в убийстве и рассказали, что что мотивом стало хищение автомобиля и других ценностей.

Фигуранты уже были судимы ранее. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Им может грозить высшая мера наказания.

О преступлении стало известно накануне ночью. Уточнялось, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.