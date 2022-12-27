Россиянина осудили на восемь лет за убийство пожилой матери молотком-киркой

В Воронеже осудили на 8 лет мужчину, забившего молотком-киркой до смерти мать-пенсионерку

В Воронеже суд приговорил к восьми годам лишения свободы 45-летнего местного жителя за убийство 69-летней матери. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. За убийство он получил 7 лет и 11 месяцев, однако путем частичного сложения срока с наказанием по ранее вынесенному приговору за уклонение от уплаты алиментов фигуранту увеличили срок до восьми лет.

По данным ведомства, 16 января 2021 года в квартире на Плехановской улице пьяный мужчина поссорился с матерью. Он избил ее молотком-киркой и ножом по голове и шее, нанеся смертельные ранения. Родственники пенсионерки нашли ее тело спустя сутки и обратились в полицию.