Минкульт назвал необходимое число крупных российских премьер в год

Глава Минкульта Любимова заявила, что прокату в России необходимо 60 крупных премьер в год

Глава Минкульта России Ольга Любимова назвала число крупных российских премьер в год, необходимое для кинопроката в стране. Ее слова передает ТАСС.

По словам Любимовой, несмотря на «очень сложную ситуацию в кинотеатрах», кинотеатральный показ сохранится «так или иначе». «И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось», — сказала она, отметив, что прокату нужно около 300 российских фильмов, из которых 60 будут крупными релизами.

В 2022 году на производство отечественных фильмов из федерального бюджета было выделено 11,6 миллиардов рублей, напомнила Любимова.

Ранее критики выбрали лучшие российские сериалы 2022 года. Лучшим шоу назвали «1703» — его выбрали 11 из 20 опрошенных кинокритиков. Вторую строчку занял «Нулевой пациент», а третью — проект «Надвое».