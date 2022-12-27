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08:39, 27 декабря 2022Культура

Минкульт назвал необходимое число крупных российских премьер в год

Глава Минкульта Любимова заявила, что прокату в России необходимо 60 крупных премьер в год
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Минкульта России Ольга Любимова назвала число крупных российских премьер в год, необходимое для кинопроката в стране. Ее слова передает ТАСС.

По словам Любимовой, несмотря на «очень сложную ситуацию в кинотеатрах», кинотеатральный показ сохранится «так или иначе». «И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось», — сказала она, отметив, что прокату нужно около 300 российских фильмов, из которых 60 будут крупными релизами.

В 2022 году на производство отечественных фильмов из федерального бюджета было выделено 11,6 миллиардов рублей, напомнила Любимова.

Ранее критики выбрали лучшие российские сериалы 2022 года. Лучшим шоу назвали «1703» — его выбрали 11 из 20 опрошенных кинокритиков. Вторую строчку занял «Нулевой пациент», а третью — проект «Надвое».

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Марина Совина
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