Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы года

InterMedia: критики назвали «1703», «Нулевой пациент» и «Надвое» лучшими сериалами года

В рамках опроса, проведенного сайтом «Кино-театр.ру», критики выбрали лучшие российские сериалы 2022 года. Об этом сообщает InterMedia.

Лучшим шоу назвали «1703» — его выбрали 11 из 20 опрошенных кинокритиков. Вторую строчку занял «Нулевой пациент», а третью — проект «Надвое». В топ также вошли сериалы «13 клиническая», «Горемыки», «Капельник» и «Почка».

Также был составлен рейтинг на основе упоминаний. Лидером стал сериал «Нулевой пациент» (12 раз), по 11 упоминаний получили «1703» и «Алиса не может ждать». По восемь раз были упомянуты «Почка», «ЮЗЗЗ» и «13 клиническая», семь раз — «Капельник», по шесть — «Надвое», «Черная весна» и «Горемыки».

В ноябре был опубликован список лучших российских сериалов 2022 года по версии зрителей. Топ-25 лучших шоу возглавил «Художник», который рассказывает о Москве 1944 года, где орудует банда под предводительством загадочного Художника. Второе место занял сериал «Начальник разведки», а замкнул тройку лидеров «Нулевой пациент».