В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

В Москве прошла церемония открытия памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

В Москве открыли памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

Участие в церемонии открытия приняли министр обороны, нынешний глава МЧС, глава Росгвардии, а также вдова Наталья Зиничева. К монументу возложили цветы.

Над скульптурой работал Михаил Баскаков. Памятник разместили в сквере Дмитрия Михайлика, расположенном напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России.

В пресс-релизе Минобороны, на который ссылается РИА Новости, говорится, что художнику было необходимо отразить в памятнике всю деятельность министра МЧС. Было важно показать «некабинетный» стиль его работы и стремление, как уточняется, непосредственно участвовать в решении сложных вопросов.

О том, что в Москве появится памятник погибшему главе МЧС, стало известно 15 декабря. Решение о его возведении приняли на заседании столичного парламента, инициатива высказана Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Ранее также появились данные, что улицу Грозного должны переименовать в честь Зиничева. В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что назвать улицу в честь погибшего министра предложил назначенный на должность временно исполняющего обязанности начальника регионального главка МЧС Алихан Цакаев.

О смерти главы МЧС Евгения Зиничева стало известно 8 сентября 2021 года. Он погиб в Норильске во время ведомственной съемки. В тот момент Зиничев старался помочь поскользнувшемуся на краю обрыва режиссеру Александру Мельнику, который также погиб. Пост главы МЧС он занимал с 2018 года. Российский президент присвоил министру Зиничеву звание Героя России посмертно.