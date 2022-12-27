В Москве стали продавать больше новостроек

«Яндекс Недвижимость»: объем предложения новостроек в Новой Москве вырос на 139 процентов

За 2022 год на рынок новостроек в Новой Москве выставили на продажу на 139 процентов больше объектов. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс Недвижимости», сообщают «Известия».

Наиболее заметный прирост предложения зафиксировали в период с августа по ноябрь. В это время показатель увеличился на 58 процентов. Подобную динамику объяснили выходом на рынок новых объектов. К ноябрю большая часть предложения в Москве находилась в Троицком и Новомосковском округах.

Что касается спроса, то за год в столице показатель снизился на 23 процента. В Новой Москве интерес к новостройкам упал на 40 процентов. Однако в летние месяцы эксперты зафиксировали повышение спроса, которое объяснялось стремлением покупателей приобрести жилье по программе льготной ипотеки.

Ранее в компании «Метриум» пришли к выводу, что в ноябре 2022 года на рынке недвижимости старой Москвы объем предложения в новостройках эконом- и комфорт-класса достиг рекордного значения. За год в Москве стали выставлять на продажу на 39 процентов больше новых квартир.