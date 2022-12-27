В московской квартире отец обнаружил тело 23-летней дочери

В квартире на Затонной улице на юге Москвы отец обнаружил тело убитой 23-летней дочери

В квартире на Затонной улице на юге Москвы было обнаружено тело 23-летней девушки со следами насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Сейчас на месте работают следователи. По предварительным данным, девушка была убита, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первым тело потерпевшей обнаружил ее отец. Как уточняет РИА Новости, квартира была съемной.

28 ноября сообщалось, что в Мурманске обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями в сгоревшей квартире.