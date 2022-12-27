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11:28, 27 декабря 2022Среда обитания

Подсчитан ущерб от самых разрушительных природных катастроф

Christian Aid: каждая природная катастрофа в 2022 году обошлась в три миллиарда долларов

Фото: Marco Bello / Reuters

В благотворительной организации Christian Aid подсчитали, что ущерб от одной разрушительной природной катастрофы в 2022 году достиг не менее трех миллиардов долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты пришли к выводу, что 2022 год стал разрушительным для мира с точки зрения климата. Они выделили самые страшные штормы, наводнения и засухи. Наибольший ущерб пришелся на ураган Иэн, который обрушился на США и Кубу в сентябре — разрушения оценили в 100 миллиардов долларов. Наводнения в Пакистане принесли ущерб на сумму более 30 миллиардов.

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Февральский шторм Юнис в Великобритании, Ирландии и некоторых частях Европы привел к разрушениям на сумму в 4,3 миллиарда. Ущерб от засухи в европейских странах оценили в 20 миллиардов долларов. Подобную погодную аномалию в Китае оценили в 8,4 миллиарда. «За этими цифрами скрываются миллионы историй о человеческих потерях и страданиях. Без значительного сокращения выбросов парниковых газов эти человеческие и финансовые потери будут только увеличиваться», — предрекли в Christian Aid.

Ранее аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re подсчитали, что в 2022 году экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов. Показатель оказался на 11 процентов меньше показателя 2021-го, но выше среднего значения за последние 10 лет.

Нина Ташевская
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