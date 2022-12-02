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05:01, 2 декабря 2022Среда обитания

Подсчитан ущерб от природных катастроф

Swiss Re: ущерб от природных катастроф в 2022 году достиг 260 миллиардов долларов

Фото: Mick Haupt / Unsplash

В 2022 году экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов (15,9 триллиона рублей). Такую оценку последствиям разрушительных ураганов, наводнений и пожаров дали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что показатель текущего года на 11 процентов меньше показателя 2021-го, но выше среднего значения за последние 10 лет (207 миллиардов долларов).

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По данным специалистов, самым «дорогим» стихийным бедствием оказался ураган Иэн, который обрушился на американский штат Флорида в сентябре — страховые выплаты от причиненных им разрушений оценивают в 50-65 миллиардов долларов. Это второй по величине страховой случай после урагана Катрина в 2005 году.

Аналитики заявили, что объем связанных со стихийными бедствиями страховых выплат стабильно растет. Одной из главных причин такой тенденции эксперты считают глобальное изменение климата и его последствия. «Экстремальные погодные явления привели к высоким страховым убыткам в 2022 году, что подкрепляет рост опасности глобального потепления для всех континентов», — заявил представитель Swiss Re Мартин Бертогг.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) призвали человечество бороться за сдерживание роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия. По словам главы организации Фатиха Бироля, достижение углеродной нейтральности к середине века остается реальным, несмотря на пессимистические прогнозы исследователей и экоактивистов. Однако, чтобы выполнить климатические обязательства, странам мира придется приложить почти вдвое больше усилий, отметил эксперт.

Нина Ташевская
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