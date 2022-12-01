Человечество призвали отказаться от поспешных «похорон» целей по климату

МЭА: человечество способно достичь целей по климату, несмотря на пессимистические прогнозы

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) призвали человечество отказаться от поспешных «похорон» целей по климату. В организации считают, что страны мира способны сдержать рост средних температур на планете на уровне 1,5 градусов Цельсия, несмотря на пессимистические прогнозы, сообщает The Guardian.

Глава МЭА Фатих Бироль раскритиковал ученых и активистов, которые утверждают, что цели Парижского соглашения недостижимы, а состоявшаяся в Египте конференция ООН по климату COP27 уничтожила надежды на успех в борьбе с глобальным потеплением. По его словам, такие заявления только играют на руку бенефициарам использования вредного для планеты ископаемого топлива.

«Я считаю, что утверждения этой специфической коалиции людей, говорящих, что цель в 1,5 градуса Цельсия мертва, фактически и политически неверны. Они делают поспешные выводы, которые не подтверждаются данными», — заявил Бироль.

Специалист добавил, что утверждения о нереальности достижения углеродной нейтральности к середине столетия может отпугнуть желающих инвестировать в развитие возобновляемой энергетики и других технологий для борьбы с вредными выбросами.

Бироль отметил, что энергия с ветряных и солнечных электростанций уже стала во многих странах дешевле нефти и газа, и все больше государств стремятся расширить использование возобновляемой энергии в целях национальной безопасности и промышленного развития.

По данным главы МЭА, сейчас глобальные инвестиции в чистую энергетику достигают 1,3 триллиона долларов в год. Однако для сдерживания роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия потребуется почти вдвое больше денег. По прогнозам Бироля, вложения должны увеличиться до 2 триллионов долларов в год — это сложная, но выполнимая задача, подчеркнул эксперт.

Ранее британские ученые заявили, что достижение целей Парижского соглашения по климату не спасет человечество от климатической катастрофы. Эксперты считают, что даже при сдерживании глобального потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия могут произойти разрушение ледяного покрова Западной Антарктики и Гренландии, смерть коралловых рифов, коллапс конвекции в морях Лабрадор — Ирмингер и таяние вечной мерзлоты, которое приведет к выбросу в атмосферу значительного количества углерода.