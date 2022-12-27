В ЛНР раскрыли потери украинских войск за сутки

В НМ ЛНР заявили, что ВСУ потеряли за сутки до 90 человек, четыре танка и три БТР

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) раскрыла потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 90 военнослужащих, четыре танка, три бронетранспортера (БТР), две артиллерийские установки и 15 единиц автомобильной техники.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ежедневно под Артемовском ВСУ теряют порядка 500 бойцов. «А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — отметил офицер.

