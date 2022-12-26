В ЛНР рассказали о катастрофических потерях ВСУ
Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском. О катастрофических потерях украинской армии он рассказал в Telegram.
«По нашим подсчётам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложится в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил офицер.
Кроме того, по его словам, отношение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному является крайне негативным среди личного состава, так как он не считается с количеством потерь. Как утверждает Марочко, украинские военнослужащие хотят через нас донести всему миру, что необходимо что-то делать.
Ранее в НМ Донецкой народной республики заявили о потере свыше 50 военных ВСУ. Также союзные силы разбили один танк «Т-64БВ» и семь единиц бронированной и автомобильной техники украинской армии. 22 декабря Марочко отметил, что руководство Украины пытается скрыть реальные потери своих бойцов в зоне активных боевых действий.