Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском. О катастрофических потерях украинской армии он рассказал в Telegram.

«По нашим подсчётам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложится в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил офицер.

Кроме того, по его словам, отношение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному является крайне негативным среди личного состава, так как он не считается с количеством потерь. Как утверждает Марочко, украинские военнослужащие хотят через нас донести всему миру, что необходимо что-то делать.

Ранее в НМ Донецкой народной республики заявили о потере свыше 50 военных ВСУ. Также союзные силы разбили один танк «Т-64БВ» и семь единиц бронированной и автомобильной техники украинской армии. 22 декабря Марочко отметил, что руководство Украины пытается скрыть реальные потери своих бойцов в зоне активных боевых действий.