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14:14, 26 декабря 2022Бывший СССР

В ЛНР рассказали о катастрофических потерях ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском

Фото: Reuters

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском. О катастрофических потерях украинской армии он рассказал в Telegram.

«По нашим подсчётам, порядка 500 человек [ВСУ] ежедневно ложится в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А сватовское, соледарское направление уже догоняют и артемовское направление — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил офицер.

Кроме того, по его словам, отношение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному является крайне негативным среди личного состава, так как он не считается с количеством потерь. Как утверждает Марочко, украинские военнослужащие хотят через нас донести всему миру, что необходимо что-то делать.

Ранее в НМ Донецкой народной республики заявили о потере свыше 50 военных ВСУ. Также союзные силы разбили один танк «Т-64БВ» и семь единиц бронированной и автомобильной техники украинской армии. 22 декабря Марочко отметил, что руководство Украины пытается скрыть реальные потери своих бойцов в зоне активных боевых действий.

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Кристина Есикова
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