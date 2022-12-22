В ЛНР заявили о попытках Киева скрыть реальные потери ВСУ

Марочко заявил, что Киев пытается скрыть реальные потери ВСУ в зоне СВО

Украинское руководство пытается скрыть реальные потери украинских военнослужащих в зоне активных боевых действий. Об этом РИА Новости рассказал офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, Киев направил в войска и гражданские структуры дополнительные распоряжения, связанные сокрытием этой информации. В частности, запрещается перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности следует использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа, объяснил Марочко.

Также, согласно данным разведки, украинским медработникам нельзя распространять данные о численности и состоянии военнослужащих, а в лечебных заведениях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса и разрешения силовиков.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) отказалась извиняться перед Украиной за заявление о гибели 100 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Такие потери озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 30 ноября. Как она утверждала, с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла свыше 100 тысяч бойцов и более 20 тысяч гражданских лиц.