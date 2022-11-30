Еврокомиссия оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров

Глава ЕК фон дер Ляйен оценила потери Украины в 100 тысяч военных с начала спецоперации

Потери Украины с начала спецоперации России составили 100 тысяч солдат и офицеров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает ТАСС.

По ее данным, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.

Накануне офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал причины перестрелок между поляками и украинцами на фронте. По его информации польские наемники имеют привилегии по сравнению с военнослужащими Вооруженных сил Украины и относятся к украинцам как к людям второго сорта.