Еврокомиссия отказалась извиняться за сообщение о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ

В Еврокомиссии заявили об отказе извиняться за сообщение о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ

Европейская комиссия (ЕК) отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о гибели 100 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 декабря, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, пишет РИА Новости.

По ее словам, представители комиссии уже объяснили в соцсетях контекст и причины подобного заявления. «Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — добавила она.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала российской спецоперации потери Украины составили свыше 100 тысяч бойцов и более 20 тысяч гражданских лиц.

Видео с этим заявлением было опубликовано в аккаунте главы ЕК в Twitter, однако вскоре удалено. Позже Спинант объяснила это тем, что сообщение фон дер Ляйен оказалось неточным, так как речь шла не только об убитых, но и о раненых украинских военных.

В Киеве в ответ на заявление Еврокомиссии пообещали, что президент Украины Владимир Зеленский обнародует данные о потерях страны в боевых действиях, когда для этого наступит подходящее время.