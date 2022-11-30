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14:11, 30 ноября 2022Мир

В ЕК объяснили удаление слов фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших военных ВСУ

В Еврокомиссии назвали ошибкой удаление слов о 100 тысячах погибших украинских военных

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Говоря о том, что потери Украины с начала СВО 24 февраля составили более 100 тысяч человек, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имела в виду как убитых, так и раненых. Соответствующие слова удалили с сайта органа, поскольку там не говорилось о пострадавших, поэтому сообщение было ошибочным. Об этом представитель ЕК Дана Спинант рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России», — объяснила Спинант. Она добавила, что, независимо от цифр, внимание ЕК посвящено уголовному преследованию за преступления и агрессию в ходе конфликта.

Ранее из аккаунта главы Еврокомиссии в Twitter действительно пропало видео, где она рассказала о 100 тысячах погибших военных на Украине.

Боевые действия в стране начались 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик.

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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