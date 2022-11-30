В Киеве ответили на заявление ЕК об украинских потерях

В Киеве пообещали, что Владимир Зеленский заявит о потерях Украины «в подходящий момент»

Президент Украины Владимир Зеленский обнародует данные о потерях страны в боевых действиях, когда для этого наступит подходящее время. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Его слова приводит Telegram-канал «Суспильне».

Информация о потерях страны в конфликте носит «чувствительный характер», отметил Никифоров. Зеленский, по его словам, заявит о них, «когда наступит подходящий момент».

Никифоров также уточнил, что официальные данные об украинских потерях могут озвучивать только главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный, глава Минобороны страны Алексей Резников или президент Владимир Зеленский, как верховный главнокомандующий Украины.

Ранее потери Украины в вооруженном конфликте с Россией оценили в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала спецоперации они составили свыше 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц.

Видео с этим заявлением выложили в аккаунт главы ЕК в Twitter, однако вскоре его удалили. Представитель ЕК Дана Спинант объяснила это тем, что заявление фон дер Ляйен оказалось неточным, так как речь шла не только об убитых, но и о раненых украинских военных.