В ДНР сообщили об уничтожении танка и более 50 украинских военных

Народная милиция ДНР: потери ВСУ в живой силе составили более 50 человек

Украинские военные за минувшие сутки лишились более 50 человек, танка и еще нескольких единиц бронированной и автомобильной техники. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

Утверждается, что военные ДНР совместно с российскими войсками разбили один танк «Т-64БВ» и семь единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ. В ведомстве также уточнили, что потери в живой силе украинцев составили более 50 человек.