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18:59, 27 декабря 2022Экономика

Помощник Путина назвал резкое ослабление рубля необъективным

Помощник президента Орешкин заявил, что ослабление рубля не носит объективный характер
СюжетКурс доллара:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Резкое ослабление рубля в последние недели не носит объективный характер, в начале года валюта вновь укрепится. Об этом заявил помощник президента России и бывший министр экономического развития Максим Орешкин в интервью РБК.

«Мы все прекрасно знаем, что первый квартал — это всегда исторически сезонный сильный платежный баланс, очевидно, вот таких серьезных предпосылок для ослабления валюты нет», — сказал помощник Владимира Путина.

Орешкин назвал сильный рубль в долгосрочной перспективе «правильной историей» для страны и предсказал, что с высокой вероятностью курс рубля вернется в диапазоны, «которые нам были более привычны в последнее время».

При этом важно, чтобы сильный рубль «был не просто на основе каких-то разовых факторов и разовых изменений», а показывал устойчивость. По словам Орешкина, для этого необходим рост производительности труда и уровня технологического развития.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов выразил противоположное мнение и заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль в первой половине года и он больше не нужен. По его словам, проблемы экспортеров делают для экономики более выгодным курс доллара на уровне 70–80 рублей, особенно с точки зрения инвестиций.

Вечером 27 декабря доллар торгуется на уровне около 71 рубля, евро — 75 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Данил Дмитриев
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