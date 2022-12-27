Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 27 декабря 2022Бывший СССР

Власти Украины разочаровались из-за отказа переименовать музакадемию Чайковского

Власти Украины разочаровались из-за отказа переименовать музакадемию Чайковского в Киеве

Фото: Shutterstock

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о разочаровании из-за отказа коллектива Национальной музыкальной академии в Киеве убрать имя композитора Петра Чайковского из ее названия. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины», — заявил министр. По его словам, решение этого вопроса откладывается для дальнейшего изучения.

Ткаченко отметил, что профильный комитет Верховной Рады и другие учреждения рекомендовали изменить название музакадемии. Он выразил надежду на скорейшее возвращение коллектива с целью принять окончательное решение.

Ранее ученый совет академии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству республики с просьбой «поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями». В музыкальном учреждении напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а композитор относился к Украине «с неимоверной любовью».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Лавров уличил США в желании уничтожить Россию
Стало известно о спорах республиканцев в США из-за помощи Украине
В Санкт-Петербурге годовалая девочка умерла из-за батарейки
Преподаватель подрался с российским студентом из-за мата и попал на видео
Туристы нашли способ вернуться домой вопреки отмене рейсов и прославились в сети
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
ЕС запретил давать российским компаниям советы по санкциям
В Центробанке допустили новое повышение ставки
Президент Чехии разъяснил прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией
38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.