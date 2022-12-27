Власти Украины разочаровались из-за отказа переименовать музакадемию Чайковского в Киеве

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о разочаровании из-за отказа коллектива Национальной музыкальной академии в Киеве убрать имя композитора Петра Чайковского из ее названия. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины», — заявил министр. По его словам, решение этого вопроса откладывается для дальнейшего изучения.

Ткаченко отметил, что профильный комитет Верховной Рады и другие учреждения рекомендовали изменить название музакадемии. Он выразил надежду на скорейшее возвращение коллектива с целью принять окончательное решение.

Ранее ученый совет академии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству республики с просьбой «поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями». В музыкальном учреждении напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а композитор относился к Украине «с неимоверной любовью».

