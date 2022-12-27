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16:31, 27 декабря 2022Россия

Минобороны показало видео ночного вылета истребителей и удара по самолету ВСУ

Минобороны опубликовало видео с ночным патрулем истребителей и ударом по самолету ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлены ночные патрули истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также удар по самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в Telegram-канале Минобороны.

На кадрах показана подготовка экипажа российских самолетов к боевому ночному патрулированию, в которую входят проверка систем воздушного судна, а также заправка.

Затем показан полет истребителей, во время которого можно различить полосу горизонта, отделяющую едва светлое небо от неосвещенной поверхности земли. В какой-то момент на кадрах появляется яркая вспышка.

«Во время одного из вылетов пилоты своевременно обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, после чего вернулись на аэродром базирования», — объяснили в оборонном ведомстве.

Ранее появилось видео работы истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах запечатлена работа летчиков, поражающих цели противника.

Никита Абрамов
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