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09:23, 27 декабря 2022Силовые структуры

В Макеевке ввели план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек

В Макеевке в ДНР ввели план-перехват из-за убийства в городе семьи из восьми человек

Фото: Christian Ender / Globallookpress.com

В Макеевке в ДНР ввели план-перехват Сирена из-за убийства в семьи из восьми человек. Об этом заявил мэр города Владислав Ключаров, его цитирует Донецкое агентство новостей.

«Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло», — добавил он.

О преступлении стало известно накануне ночью. Уточнялось, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda. Среди погибших трое детей, самому младшему из них был один год. Двум другим — семь и девять лет.

Ранее были раскрыты подробности расстрела. Отмечалось, что к произошедшему причастна группа вооруженных автоматами людей, которые добивали жертв выстрелами в голову.

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Елизавета Новикова
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