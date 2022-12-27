Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:16, 27 декабря 2022Силовые структуры

Военкор узнал подробности расстрела семьи в донецкой Макеевке

Военкор Котенок: расстрелянную семью в Макеевке добивали выстрелами в голову

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок раскрыл подробности расстрела семьи из восьми человек в городе Макеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, к массовому убийству причастна группа вооруженных людей, которые расправились с мирными жителями из автоматов. Также ему стало известно, что жертв добивали выстрелами в голову.

Об убийстве семьи в Макеевке сообщалось ранее 27 декабря. Среди погибших трое детей, самому младшему из которых один год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек
В программе Малышевой перечислили лучшие закуски под алкоголь
Военкор узнал подробности расстрела семьи в донецкой Макеевке
На Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости в следующем году
В сети восхитились внешностью военнослужащей в откровенных нарядах
Украину уличили в израсходовании советского и поставленного НАТО оружия
Юрист назвал проблему перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Россияне стали больше пить
Зеленский раскрыл число оставшихся без света украинцев
В США захотели ввести уголовную ответственность за дезинформацию о выборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.