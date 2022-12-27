Выдавших себя за силовиков и похитивших человека российских студентов задержали

Полиция задержала студентов, похитивших в Москве человека под видом силовиков

Полиция задержала шестерых студентов, которые подозреваются в похищении человека в Москве и вымогательстве. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Предварительно установлено, что около одного из торговых центров злоумышленники, среди которых двое несовершеннолетних, дважды выстрелили в воздух и, представившись правоохранителями, надели наручники на молодого человека, который ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков. Потерпевшего студенты обвинили в торговле запрещенными средствами, усадили в иномарку, оборудованную синим проблесковым маячком, и увезли в неизвестном направлении.

Свидетели произошедшего позвонили в полицию и сообщили номера машины. В этот же день четверо подозреваемых были задержаны. Еще двое — на следующий день в аэропорту Адлера. Считается, что они координировали действия соучастников и снимали происходящее на видео.