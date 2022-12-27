В сети восхитились внешностью военнослужащей в откровенных нарядах

Военнослужащая Итцель Эрнандес восхитила зрителей своим видом без униформы

Военнослужащая Итцель Эрнандес из США восхитила пользователей сети внешностью в откровенных нарядах. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

В начале ролика служащая в армии жительница Калифорнии предстала в камуфляжной униформе, состоящей из рубашки и брюк, и в массивных бежевых ботинках. Затем девушка продемонстрировала, как выглядит в свободное время. Так, она позировала в черном бикини, а также показала кадры с конкурса красоты, где появилась в белом купальнике. Кроме того, юзерша снялась топлес в ванне и надела черное боди и колготки в крупную сетку, которые сочетала с галстуком-бабочкой и ободком с кроличьими ушами в стиле логотипа журнала Playboy. В завершение блогерша примерла длинное платье с разрезом до бедра и увенчанную звездами диадему. «Такая же, как и любая другая девушка», — подписала она.

В свою очередь зрители сделали Эрнандес комплименты в комментариях. «Ты будешь идеальной женой», «Потрясающая женщина», «Богиня», «Не знал, что супермоделей берут на службу», — заявили они.

Ранее в декабре военнослужащая Есения из Техаса показала разницу во внешности в рабочее и свободное время и удивила фанатов откровенными нарядами. Так, она примерила черный облегающий корсет, леггинсы и спортивный бюстгальтер, белое кружевное платье, зеленый укороченный топ на тонких бретелях с глубоким декольте и купальник с леопардовым принтом.