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04:00, 16 декабря 2022Ценности

Военнослужащая показала внешность в нерабочее время и удивила зрителей

Военнослужащая Есения из Техаса удивила фанатов откровенными повседневными образами

Фото: @yessenia_066

Военнослужащая Есения из Техаса, США, показала разницу во внешности в рабочее и свободное время и удивила фанатов откровенными нарядами. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика блогерша с никнеймом yessenia_066 позировала в повседневной одежде, демонстрируя свои образы на камеру. Так, она примерила черный облегающий корсет, леггинсы и спортивный бра, белое кружевное платье, зеленый укороченный топ на тонких бретелях с глубоким декольте и купальник с леопардовым принтом. При этом волосы героини материала были распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.

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Затем юзерша показала кадры, на которых она предстала без мейкапа в темно-зеленой военной форме с собранными в пучок волосами. «Покажи себя, когда ты в униформе», — говорится в ролике. Зрители восхитились внешностью инфлюэнсерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Ты великолепна!», «Пожалуй, ты самая красивая военная, которую я когда-либо видел!», «Вау, это потрясающе!» — заявили они.

Ранее в декабре в сети восхитились внешностью сотрудницы полиции в рабочее и свободное время. В начале видео Сотрудница полиции Кэролайн Эрин из Флориды, США,предстала в черном бронежилете с американским флагом. Затем блогерша показала, как выглядит без униформы. Так, она позировала в джинсах и облегающей белой майке, уложив волосы волнами и почеркнув глаза и губы с помощью косметики.

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Екатерина Ештокина
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