Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 13 декабря 2022Ценности

В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции в рабочее и свободное время

В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции Кэролайн Эрин в рабочее и свободное время

Кадр: @kbhollaa

Сотрудница полиции Кэролайн Эрин из Флориды, США, восхитила пользователей сети внешностью в рабочее и свободное время. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка предстала в черном бронежилете с американским флагом, на котором висели рация и должностной нагрудный знак. Кроме того, она дополнила образ часами, завязала окрашенные в блонд волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах. Затем блогерша показала, как выглядит без униформы. Так, она позировала в джинсах и облегающей белой майке, уложив волосы волнами и почеркнув глаза и губы с помощью косметики.

Зрители оценили образы Эрин в комментариях. «Бесспорно, ты самый горячий полицейский в США», «О боже. Никогда не хотел быть преступником больше, чем сейчас», «Ты прекрасно выглядишь, спасибо за службу», — заявили они.

Ранее в декабре медсестра и блогерша Даниэль Пратер из США сменила униформу на откровенную одежду в нерабочее время и восхитила пользователей сети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
Обвалившего крипторынок миллиардера задержали на Багамах
В России упали продажи шин
Виктор Бут рассказал о призывах следствия в США оболгать Путина
Популярный рэпер потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома
В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции в рабочее и свободное время
Доктор Долгов объяснил стратегию «еврейской мамы» в воспитании детей
Приговорившая Бута судья отказалась считать его террористом
Россиянам дали совет по правильной покупке долларов
В России резко вырос спрос на красную икру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.