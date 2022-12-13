В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции в рабочее и свободное время

В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции Кэролайн Эрин в рабочее и свободное время

Сотрудница полиции Кэролайн Эрин из Флориды, США, восхитила пользователей сети внешностью в рабочее и свободное время. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка предстала в черном бронежилете с американским флагом, на котором висели рация и должностной нагрудный знак. Кроме того, она дополнила образ часами, завязала окрашенные в блонд волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах. Затем блогерша показала, как выглядит без униформы. Так, она позировала в джинсах и облегающей белой майке, уложив волосы волнами и почеркнув глаза и губы с помощью косметики.

Зрители оценили образы Эрин в комментариях. «Бесспорно, ты самый горячий полицейский в США», «О боже. Никогда не хотел быть преступником больше, чем сейчас», «Ты прекрасно выглядишь, спасибо за службу», — заявили они.

Ранее в декабре медсестра и блогерша Даниэль Пратер из США сменила униформу на откровенную одежду в нерабочее время и восхитила пользователей сети.