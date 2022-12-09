В сети восхитились внешностью медсестры в откровенном наряде

В сети восхитились внешностью медсестры Даниэль Пратер из США в откровенном наряде

Медсестра и блогерша Даниэль Пратер из США сменила униформу на откровенную одежду в нерабочее время и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 300 тысяч подписчиков.

В начале видео 23-летняя девушка позировала в черном костюме сотрудника медицинского учреждения, который состоял из футболки с V-образным вырезом и брюк на завязках. При этом она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных оттенках, подчеркнув скулы. Затем юзерша надела черное облегающее мини-платье с разрезами в области бедер и груди, которое обнажило части ее фигуры. Кроме того, инфлюэнсерша нанесла на губы яркую розовую помаду, а на веки — блестящие тени золотого оттенка.

Подписчики восхитились внешностью Пратер, о чем написали в комментариях под публикацией. «Ты великолепна в обоих нарядах!», «Боже мой! Ты выглядишь просто потрясающе!», «Я посмотрел это видео буквально сотни раз и не могу забыть, какая ты красивая», — заявили они.

Ранее в декабре сотрудница полиции Николь с никнеймом blueline_barbie из Теннесси, США, показала разницу во внешности в рабочее и свободное время. Так, она примерила укороченный лонгслив со спортивными штанами, черную и оттенка хаки водолазки и выделила черты лица с помощью косметики.