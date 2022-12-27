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14:42, 27 декабря 2022Ценности

Звезда «Дома дракона» раскрыла секрет своей прически в сериале

Актриса Эмма Д'Арси заявила, что приклеивала парик горячим клеем на пробах «Дома дракона»
Эмма Д’Арси

Эмма Д’Арси. Фото: HBO

Британская актриса театра и кино Эмма Д'Арси раскрыла секрет своей прически в сериале «Дом дракона». Материал об этом появился на сайте издания The Guardian.

В интервью звезда рассказала, что на пробы принесла с другой работы парик, который представлял собой длинные пряди белого цвета. Д'Арси пыталась приклеить его к своей голове с помощью горячего клея. Этот процесс, по ее словам, занял 24 часа.

После этого помощник Д'Арси отправил фото прически режиссеру Мигелю Сапочнику. Он, в свою очередь, заявил, что у актрисы не получилось зафиксировать на голове накладные волосы должным образом.

В октябре британская актриса Оливия Кук снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне. Звезда приквела «Дома дракона» позировала перед фотографом в кружевном нижнем белье в сочетании с платьем-сеткой черного цвета на одно плечо стоимостью 149 фунтов стерлингов (9754 рубля).

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Мария Винар
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