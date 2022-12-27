Россиянам назвали самые перспективные в 2023 году IT-профессии

HR-эксперт Шишкина: в 2023 году наиболее востребованы станут разработчики уровня middle+

Наиболее востребованными IT-специалистами в 2023 году станут разработчики уровня middle+, а также специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое сервис развития карьеры «Эйч» провел совместно с сервисом «Яндекс Практикум» в рамках новогоднего проекта «Междусобойчик».

По словам директора по продукту «Эйч» Виктории Шишкиной, очень востребованы на рынке труда будут разработчики уровней middle+ и выше. «Из-за популярности ChatGPT и других похожих проектов, может повыситься спрос на специалистов по ИИ и машинному обучению. Ноукод — тоже перспективное направление, к которому стоит присмотреться», — посоветовала она.

Сложнее всего делать прогноз о перспективах дизайнеров, маркетологов и менеджеров продукта, отметила Шишкина. По данным HR-эксперта, эти профессии традиционно популярны, однако рынок для представителей этих специалистов «сжался», многие оказались без работы. Тем, кто желает оставаться конкурентоспособным IT-специалистом, Шишкина посоветовала развивать гибкие навыки (soft skills), то есть личностные качества, важные для представителей всех профессий.

При этом самыми популярными в 2022 году IT-профессиями стали диджитал-маркетолог, продуктовый менеджер и iOS-разработчик. В пятерку лидеров также вошли графический дизайнер и Full-stack разработчик.

Ранее сервис hh.ru назвал самую популярную у россиян IT-профессию. По данным аналитиков платформы, при возможности получить дополнительную специальность большинство россиян пошли бы учиться на разработчиков программ для ИИ.