Названа самая популярная профессия в сфере IT у россиян

Сервис hh.ru: самой востребованной у россиян профессией в IT стала работа с ИИ

В случае возможности получить дополнительную специальность большинство россиян пошли бы учиться на разработчиков программ для искусственного интеллекта. К таким выводам пришли аналитики сервисов hh.ru и школы ИТ-профессий для детей Rebotica, пишет РБК.

Еще одним популярным направлением у респондентов была аналитика данных, за такую профессию проголосовали 29 процентов опрошенных россиян. На третьем месте оказалась специализация по кибербезопасности (28 процентов). Около 20 процентов респондентов называли самой востребованной профессию разработки игр и сайтов, а также мобильных приложений.

Примерно 51 процент опрошенных россиян оценивают, что, обучаясь онлайн, смогут освоить новую профессию в сфере IT за два-три года. В то же время 32 процента респондентов не уверены в своих силах и считают, что для перехода в данную отрасль нужен особый талант. При этом не считают возможным сменить область специализации около 13 процентов.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», большинство россиян (62 процента) считают, что профессия IT-специалиста будет самой перспективной в следующем году. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача.