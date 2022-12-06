Россияне назвали самую перспективную профессию в 2023 году

«Работа.ру: россияне назвали профессию IT-специалиста самой перспективной в 2023 году

Большинство россиян (62 процента) считают, что самой перспективной в следующем году будет профессия IT-специалиста. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача, говорится в опросе «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 28 процентов опрошенных уверены, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям, 20 процентов респондентов отметили перспективы строителей, 18 процентов — младшего медицинского персонала, а 17 процентов — аналитиков.

Еще 15 процентов полагают, что на рынке труда будет высокий спрос на менеджеров по продажам, столько же россиян выделяют перспективы инфекционистов, а 14 процентов — юристов. Порядка 12 процентов называют самой перспективной профессией 2023 года маркетолога, а 10 процентов — HR-специалиста.

Ранее стало известно, что каждый третий опрошенный работодатель в России планирует поднять зарплаты сотрудникам в ближайшее время, больше 30 процентов уже повышали их в течение последних шести месяцев.