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05:00, 27 декабря 2022Из жизни

Мужчина попытался воскресить женщину ударом ножа в сердце

Kiro 7: мужчина попытался воскресить женщину при помощи ритуала и попал за решетку

Фото: Mesa Police Department / Kiro7

Житель американского города Меса, штат Аризона, попытался совершить ритуал воскрешения умершей женщины посредством удара ножом в сердце и попал за решетку. Об этом сообщает Kiro 7.

34-летний Стивен Джозеф Андерсон познакомился с 33-летней Ребеккой Линн Ламберт в парке рядом со своим домом. Пара отправилась в спальню Андерсона и предположительно приняла метамфетамин. После этого мужчина пошел в душ. Когда он вернулся в спальню, Ламберт была мертва.

Андерсон не сообщил о произошедшем в скорую помощь или полицию и попытался воскресить Ламберт при помощи ритуала, ходе которого проткнул сердце женщины 12-сантиметровым ножом.

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Спустя два дня Андерсона заметили на улице с ножом и молотком. Полицейские приехали на место происшествия через несколько минут и потребовали, чтобы он бросил опасные предметы. Мужчина подчинился и был задержан.

Американца доставили в психбольницу. Когда задержанный звонил матери, он попросил не пускать детей в свою спальню. Удивленная такой просьбой, женщина приехала в квартиру сына и нашла тело Ламберт.

По данным полиции, позже Андерсон признался в убийстве женщины. Его арестовали и посадили в тюрьму. Мужчине предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, глумлении над трупом и несообщении о смерти человека. Кроме того, Андерсону намереваются предъявить обвинение в незаконном хранении оружия, так как он является осужденным преступником, и ему запрещено хранить нож.

Ранее сообщалось, что полиция в нигерийском городе Адо-Экити арестовала знахаря и его клиента, планировавших убить девушку ради проведения денежного ритуала. В список необходимых ингредиентов входили человеческие органы, и добыть их полагалось самому клиенту.

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Алиса Дмитриева
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