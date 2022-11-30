Мужчина попытался убить девушку ради кровавого ритуала

В Нигерии мужчина попытался перерезать девушке горло, чтобы добыть ингредиенты для ритуала

Полиция в нигерийском городе Адо-Экити арестовала знахаря и его клиента, планировавших убить девушку ради проведения денежного ритуала. Об этом сообщает The Eagle Online.

Мужчина, обратившийся к 53-летнему знахарю, мечтал разбогатеть. Тот объяснил, что для этого нужно провести кровавый денежный ритуал. В список необходимых ингредиентов входили человеческие органы, и добыть их полагалось самому клиенту.

Нигериец выбрал жертву — девушку Осигбу Годферст. Перед покушением он следил за ней несколько дней и выяснил ее распорядок дня. Когда на рассвете Годферст в очередной раз шла в церковь, злоумышленник выскочил из кустов с ножом и попытался перерезать ей горло. Девушка начала кричать и отбиваться.

Младший брат, который шел за ней следом, побежал в полицию и сообщил о произошедшем. Стражи правопорядка прибыли на место происшествия и арестовали преступника, а затем и знахаря, который подговаривал его к убийству.

Ранее сообщалось, что полицейские в нигерийском штате Огун задержали пастора с двумя сообщниками. Их подозревают в том, что они похитили и убили мужчину ради проведения магического ритуала.

