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18:51, 27 декабря 2022Культура

Звезда «Семейки Аддамс» оценила работу Дженны Ортеги в сериале «Уэнсдэй»

Кристина Риччи заявила, что сегодняшнее поколение заслуживает увидеть свою версию Уэнсдэй

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Кристина Риччи, которая сыграла Уэнсдэй в фильме 1991 года «Семейка Аддамс», оценила работу Дженны Ортеги, исполнившей аналогичную роль в новом сериале от Netflix. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Я говорю о ней [Дженне Ортеге] почти в каждом интервью! Но, я думаю, важно отметить, что новая Уэнсдэй отличается. Сегодняшнее поколение заслуживает увидеть свою версию Уэнсдэй», — сказала кинозвезда.

19 декабря стало известно, что сериал «Уэнсдэй» продлят на второй сезон. Производством займется компания Amazon, съемки могут начаться уже в 2023 году.

Премьера первого сезона состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. Помимо Ортеги и Риччи в проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

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Марина Погосян
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