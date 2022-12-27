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13:05, 27 декабря 2022Экономика

Назван самый богатый человек Украины

Ринат Ахметов назван самым богатым человеком Украины в рейтинге Forbes
Ринат Ахметов

Ринат Ахметов. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Бизнесмен Ринат Ахметов назван самым богатым человеком Украины в рейтинге Forbes Украина. Его состояние уменьшилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов за год.

На втором и третьем месте оказались совладельцы сервиса Grammarly Максим Литвин и Александр Шевченко (у них по 2,3 миллиарда долларов). Экс-президент страны Петр Порошенко занял 11 строчку, его состояние за год уменьшилось с 1,6 миллиарда до 730 миллионов долларов.

В целом суммарное состояние 20 богатейших украинцев снизилось более чем на 20 миллиардов долларов с февраля (до 22,5 миллиарда долларов). Увеличить свой капитал смог только расположившийся на 15 строчке глава «Укрнафтобурение» Виталий Хомутинник. Он разбогател на 35 миллионов долларов (с 465 до 490 миллионов).

Ранее Ринат Ахметов признался, что свой первый капитал он заработал игрой в карты. Он подчеркнул, что в карточных играх необходима тактика и стратегия, они требуют аналитического склада ума, практического подхода и способности побеждать. Бизнесмен добавил, что когда ему было 20 лет, он играл в популярную русскую карточную игру под названием «Подкидной дурак».

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Платон Щукин
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