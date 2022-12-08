Украинский олигарх рассказал о первом заработанном капитале

WP: Бизнесмен Ахметов признался, что свой первый капитал он заработал игрой в карты

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о том, как он заработал свой первый капитал. Этим он поделился в интервью с изданием Washington Post (WP).

«Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты», — признался Ахметов. Он подчеркнул, что в карточных играх необходима тактика и стратегия, они требуют аналитического склада ума, практического подхода и способности побеждать. Бизнесмен добавил, что, когда ему было 20 лет, он играл в популярную русскую карточную игру под названием «Подкидной дурак».

Друг Ахметова, украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута, также указал, что первого настоящего успеха тот добился за карточным столом. «Он был одним из пяти или шести лучших игроков в карты в Советском Союзе и ездил на соревнования», — отметил Тарута.

Ранее Ахметов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке захватить власть у олигархов. По словам бизнесмена, делает это украинский лидер под видом системных реформ.