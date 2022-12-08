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20:42, 8 декабря 2022Бывший СССР

Украинский олигарх обвинил Зеленского в попытке захвата власти

WP: Бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский пытается захватить власть у олигархов
Ринат Ахметов

Ринат Ахметов. Фото: Ivan Chernichkin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленским под видом системных реформ пытается захватить власть у олигархов. В этом украинского лидера обвинил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью для The Washington Post.

«Ни в США, ни в ЕС нет закона об "олигархах", который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них есть закон о лоббировании», — заявил Ахметов. Он отметил, что украинские власти должны выстраивать с бизнесом нормальные отношения, которые регулируются «цивилизованным способом».

Зеленский подписал закон об олигархах в ноябре 2021 года. Документ запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Предполагается, что целью этого закона является ликвидация влияния богатейших людей страны на политику.

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Алевтина Запольская
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