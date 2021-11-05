Зеленский подписал скандальный закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандально известный закон об олигархах, целью которого является ликвидация влияния богатейших людей страны на политику. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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«Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — подписал пост украинский лидер.

Рада 23 сентября приняла законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Большинство проголосовавших за документ депутатов представляют пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

«Европейская солидарность» пожаловалась на закон в офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Соратники экс-президента Петра Порошенко подали «заявления о преступлениях депутатов монобольшинства» по статьям «Злоупотребление властью» и «Воспрепятствование деятельности народного депутата».