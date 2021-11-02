На Украине раскрыли причины давления Зеленского на Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский использует уголовное преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука для укрепления собственных переговорных позиций с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил миллиардер и внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Бизнесмен раскрыл причины давления на оппозиционера и отметил, что для украинского лидера оно не является самоцелью. По его словам, Зеленский устранил Медведчука как раздражитель и альтернативный канал переговоров на тему российско-украинских отношений.

«Россия на протяжении последнего времени показывала, что она игнорирует общение с Зеленским, зато в СМИ мы наблюдали чрезмерную фокусировку на Медведчуке: Медведчук едет договариваться о поставках газа, Медведчук ведет переговоры о возвращении военнопленных, Медведчук договаривается о вакцинах», — объяснил Новинский.

Миллиардер также подчеркнул, что лидер ОПЗЖ не пугает украинского президента как его электоральный противник. По мнению депутата, Медведчук никогда не был лидером оппозиции, а его реальный политический вес в украинском обществе ничтожно мал.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Новинский заявил, что украинский закон об олигархах может стать инструментом власти в борьбе с оппозиционерами. Он пояснил, что многие положения документа декларативны и неконкретны, а сам нормативный акт в целом несет в себе «изначально отрицательный заряд», поскольку формирует в обществе «низменные большевистские чувства».

Виктор Медведчук находится под домашним арестом с середины мая. На Украине его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Сам оппозиционер считает уголовные дела против себя политическими.