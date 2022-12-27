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11:21, 27 декабря 2022Россия

Россиянин на BMW сбил пенсионерку с тремя детьми на пешеходном переходе

В Краснодаре водитель BMW сбил пенсионерку с тремя детьми на пешеходном переходе

В Краснодаре водитель BMW сбил пенсионерку с тремя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. Произошедшее попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На записи видно, как россиянка переходит дорогу по зебре, держа троих детей за руки. В конце перехода все четверо оборачиваются на приближающуюся справа машину, которая сбивает семью с ног и останавливается только после наезда. Один ребенок отбегает в сторону, на помощь пострадавшим бегут очевидцы ДТП.

В региональном главке МВД «Подъему» сообщили, что пострадавшим детям от трех до девяти лет, все они находятся в больнице. Женщина в результате наезда не пострадала. Водитель BMW находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель автобуса вылетел на тротуар и сбил женщину с десятимесячным ребенком. По предварительным данным, мужчине стало плохо во время движения.

Варвара Родикова
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