Автобус вылетел на тротуар и сбил россиянку с десятимесячным ребенком

Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар и сбил женщину с десятимесячным ребенком

Во Владивостоке водитель автобуса вылетел на тротуар и сбил женщину с десятимесячным ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Приморья».

Автобус в российском городе двигался со стороны улицы Адмирала Юмашева в направлении Нейбута. По предварительным данным, во время движения водителю общественного транспорта стало плохо.

Позже выяснилось, что водителя, 33-летнюю женщину и ее ребенка доставили в больницу. Информации об их состоянии пока не поступало.

В прокуратуре Приморского края организовали проверку, чтобы выяснить, проходил ли водитель автобуса медосмотр перед выходом на рейс. Известно, что у россиянина стаж вождения четыре года, до этого к ответственности он не привлекался.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске водитель Jaguar сбил мать с годовалым ребенком на пешеходном переходе. После происшествия россиянку с младенцем госпитализировали.